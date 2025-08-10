После НАБУ-протестов – голодные бунты. Откровения агента Тимошенко

После успеха НАБУ-майданов антизеленковские оппы начинают готовить голодные бунты. Операция условно называется «Сковородка» (в смысле – пустая). Порошенко, Кличко и другие содержанцы бывшего USAID, вдохновленные европоддержкой, хотят поджарить на ней сперва Ермака, а потом и Зельца.

Об этом ПН рассказала киевлянка Оксана (имя изменено), работающая в одной из налоговых инспекций и негласно сотрудничающая со штабом Юлии Тимошенко. Она обижена на лидершу «Батькивщины» по каким-то личным мотивам. По каким – мы не стали уточнять.

По словам Оксаны, в Киеве и нескольких других крупных городах – Полтаве, Львове, Днепре и др. – создаются ячейки по подготовке таких бунтов. Возглавляют их те самые функционеры, что организовывали недавние протесты.

Стоит за ними якобы Порошенко с олигархами, обиженными Банковой, а ЮТ вроде пока ни при чем. Однако, как утверждает наша собеседница, это не так.

«Юля просто осторожничает. Потому и на Верховной раде Зелю поддержала против НАБУ. Но это видимость. Она сотрудничает с Порошенко – разумеется, до той поры, пока не начнется дележ портфелей. И включает рычаги подпольного воздействия, чтобы в случае краха Зе-своры оказаться наверху. Если победит «голодный Майдан», она появится в самый нужный момент. И не так, как в 2014-м – убогой бабкой в коляске, – а триумфатором. И тогда уже даст пинка под зад бывшим партнерам. А пока опасается выступать открыто, вспоминая пребывание на нарах. при Януковиче. Выжидает, как китайская царица обезьян. Ну или затаившаяся Тигрюля…».

Один из рычагов, утверждает Оксана, уже дал результат. Снят глава энергетической таможни Комар, с выдачей пидозры. Сия контора занимается контролем энергоносителей, проверяет декларирование нефтепродуктов, электроэнергии и газа. Комар погорел на непозволительной для чиновника роскоши – авто, недвижимость и т.д. А ЮТ как раз постоянно муссирует тему незаконной продажи за рубеж энергии, оплаченной украинскими потребителями по зашкаливающим ставкам.

Якобы ей удалось сместить Комара – креатуру Ермака – в результате тайных переговоров с Порошенко. За это пообещала тому не лезть в тему массовых бунтов против ТЦК (таковые тоже намечаются). И согласилась, что политдивиденды от критики ТЦК – вотчина Потроха.

Важный момент – назначение на пост главы Бюро экономической безопасности Цивинского, одного из детективов НАБУ, обвиненных, с подачи Ермака, в связях с Россией. Это креатура Порошенко, одобренная западными шефами. И теперь БЭБ начнет кошмарить Зе-окружение за уклонение от налогов и коррупцию.

По словам Оксаны, налоговые уже начинают получать директивы от БЭБ о составлении аналитики на структуры и людей, близких к Банковой. В этом же русле – задержание инициатора наезда на НАБУ в Раде Кузнецова из «Слуг народа», начальника Рубежанской военной горадминистрации Юрченко и военного управляющего Луганщины Гайдая. Им инкриминируется коррупция при закупке РЭБ и БПЛА.

Следующая цель – Ермак.

«Набу-саповцы» давно на него точат зубы. Еще в 2020-м открыли «уголовку» из-за записей брата Дениса, где тот торговал госдолжностями. Теперь все это опять мусолится. И пахан Зе-офиса начинает вертеться, как уж на сковороде. Хотя его еще только начинают поджаривать.

Оппы вменяют Ермаку и его ставленникам в Кабмине незаконное повышение цен на «коммуналку», приведшее к колоссальному обнищанию населения. Об этом недавно трындела Тимошенко: мол, набрали себе в закрома $ 2 млрд. А простой народ скоро будет просто лапу сосать. Цены – зашквар. Весной и летом всякие капусты и огурцы с помидорами стоят, как заморские деликатесы. Зарплаты же с пенсиями – крошечные.