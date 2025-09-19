«После «Белавиа» ждём решения по калийным удобрениям – оно уже на столе в Белом доме» – Бортник

Присутствие американских военных на российско-белорусских учениях «Запад-2025» – это катастрофически плохой знак для Украины.

Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это элемент нормализации отношений между Белоруссией и США, и это демонстрация Россией отсутствия агрессивных намерений в отношении Запада.

Что Россия говорит? Дайте мне только Украину, ну, давайте ещё подумаем о безопасности на постсоветском пространстве. Ни на какую Европу я нападать не буду, давайте своих военных, пусть посмотрят, как мы тренируемся. Всё, что интересно, мы им покажем…

Для Украины это очень плохо выглядит. Потому что если наш ключевой союзник принимает участие в учениях нашего главного противника, интервента, как это выглядит? Значит, он не считает нашего главного противника врагом себе? Или считает врагом с некоторыми ограничениями, или не совсем врагом», – негодовал Бортник.