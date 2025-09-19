«После «Белавиа» ждём решения по калийным удобрениям – оно уже на столе в Белом доме» – Бортник

Вадим Москаленко.  
19.09.2025 22:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 355
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Присутствие американских военных на российско-белорусских учениях «Запад-2025» – это катастрофически плохой знак для Украины.

Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Присутствие американских военных на российско-белорусских учениях «Запад-2025» – это катастрофически плохой знак для Украины....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это элемент нормализации отношений между Белоруссией и США, и это демонстрация Россией отсутствия агрессивных намерений в отношении Запада.

Что Россия говорит? Дайте мне только Украину, ну, давайте ещё подумаем о безопасности на постсоветском пространстве. Ни на какую Европу я нападать не буду, давайте своих военных, пусть посмотрят, как мы тренируемся. Всё, что интересно, мы им покажем…

Для Украины это очень плохо выглядит. Потому что если наш ключевой союзник принимает участие в учениях нашего главного противника, интервента, как это выглядит? Значит, он не считает нашего главного противника врагом себе? Или считает врагом с некоторыми ограничениями, или не совсем врагом», – негодовал Бортник.

Ведущий Эдуард Глёза отметил, что это выглядит так, что «даже в условиях жёсткого противостояния стороны готовы не только к определённого уровня диалогу, а, возможно, договорённостям».

«И сотрудничества! Беларусь может превратиться в политический и экономический оффшор для торговли между США и Россией, и Россией и в целом Западом. И решения по снятию санкций с «Белавиа» – это только видимые элементы того, что происходит. Ждём ещё решения по калийным удобрениям, оно уже на столе в Белом доме», – с тревогой добавил политолог.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить