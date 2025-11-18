Пошли провалы на уровне бригад – Чмут об анархии в ВСУ

Игорь Шкапа.  
18.11.2025 16:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 569
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВСУ приходится в пожарном порядке закрывать все новые и новые дыры на фронте.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «УТ-2» заявил украинский военный аналитик и глава оказывающего поддержку ВСУ фонда Тарас Чмут.

ВСУ приходится в пожарном порядке закрывать все новые и новые дыры на фронте. Как...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он говорит, что в ВСУ фактически царит анархия и считает, что нужно остановить «эту казатчину».

«Я говорил, что мы сначала будем проваливаться на уровне позиции, потом взводов, потом рот, потом батальонов. Сейчас начались провалы на уровне бригад. Вот что произошло под Гуляйполем? Какая там полоса?

Очевидно, сейчас мы туда нагоним воинские части, подтянем штурмовые подразделения, ДШВ, может «Альфу», конечно же ГУР, всех… И будем пожарными командами выравнивать, тушить, но все равно потеряем какую-то часть территории.

За это время произойдет следующий пожар, и теми же людьми, без ротации, без отдыха, будем закрывать следующую дыру, дальше следующую и следующую дыру. А потом смотришь – в Запорожье уже в FPV летают», – жалуется Чмут.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить