Понравилось. Нацисты попробовали сорвать ещё одну сербскую выставку

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Порядка полсотни молодчиков в чёрном заявились к зданию Сербского культурного центра в столице Хорватии – Загребе перед открытием выставки. На место прибыл полицейский спецназ, который преградил путь в помещение погромщикам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Загребе радикалы попробовали повторить сценарий, который они накануне реализовали в Сплите, сорвав концерт, анонсированный в рамках Дней сербской культуры. Опять были привлечены известные своими праворадикальными и неоусташескими взглядами боевики околофутбольных фанатских группировок.

В этот раз объектом их агрессии стала выставка в честь сербского академика и искусствоведа Деяна Медаковича.

Однако спецназ хорватской полиции оперативно прибыл на место и не дал нацистам проникнуть в здание. Тогда те начали скандировать усташескую закличку Za Dom Spremni! и «Свободная Хорватия!», а один из них плюнул в фотожурналиста либерального издания Index. После чего боевики убрались восвояси.

«На мой взгляд, это скоординированная атака крайне правых групп…Это нападение не на сербское меньшинство, а на хорватское государство. Сейчас важно лишь, чтобы институты отреагировали решительно. Реакция должна быть более резкой и недвусмысленной, чем после событий в Сплите… Остановить эту волну нападок на государство и установить чёткие границы», – отреагировал на произошедшее хорватский аналитик Драган Багич.

В то же время организации отставных карателей, уничтоживших в 90-е Республику Сербская Краина, ожидаемо поддержали погромщиков.