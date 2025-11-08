Понравилось. Нацисты попробовали сорвать ещё одну сербскую выставку
Порядка полсотни молодчиков в чёрном заявились к зданию Сербского культурного центра в столице Хорватии – Загребе перед открытием выставки. На место прибыл полицейский спецназ, который преградил путь в помещение погромщикам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
В Загребе радикалы попробовали повторить сценарий, который они накануне реализовали в Сплите, сорвав концерт, анонсированный в рамках Дней сербской культуры. Опять были привлечены известные своими праворадикальными и неоусташескими взглядами боевики околофутбольных фанатских группировок.
В этот раз объектом их агрессии стала выставка в честь сербского академика и искусствоведа Деяна Медаковича.
Однако спецназ хорватской полиции оперативно прибыл на место и не дал нацистам проникнуть в здание. Тогда те начали скандировать усташескую закличку Za Dom Spremni! и «Свободная Хорватия!», а один из них плюнул в фотожурналиста либерального издания Index. После чего боевики убрались восвояси.
«На мой взгляд, это скоординированная атака крайне правых групп…Это нападение не на сербское меньшинство, а на хорватское государство. Сейчас важно лишь, чтобы институты отреагировали решительно. Реакция должна быть более резкой и недвусмысленной, чем после событий в Сплите… Остановить эту волну нападок на государство и установить чёткие границы», – отреагировал на произошедшее хорватский аналитик Драган Багич.
В то же время организации отставных карателей, уничтоживших в 90-е Республику Сербская Краина, ожидаемо поддержали погромщиков.
«События в Сплите приобрели масштабы медийно-политической истерии, каких мы не видели со времён, когда предпринимались попытки криминализировать всё, что являлось проявлением хорватского патриотизма… Люди, которые ни на кого не нападали, были арестованы, чтобы создать политический образ «угрозы сербам в Сплите». Это политика, согласно которой хорваты являются гражданами второго сорта в своей собственной стране?» – говорится в заявлении нацистов.
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: