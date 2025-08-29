Понимают даже либералы: Договоры с Западом – ничто, нужно занимать территории Украины

Елена Острякова.  
29.08.2025 12:55
  Москва
Россия воюет в первую очередь за украинские территории, хотя официально об этом не говорится. Однако лишь занятие территорий может гарантировать приемлемый для Москвы результат – договоры с Западом на бумаге ничего не стоят.

Об этом американист из либеральной Высшей школы экономики Егор Торопов заявил в интервью RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Становится очевидным, что для нас первичен вопрос территорий,  а какие-то соглашения, гарантии безопасности для Украины… имеет для нас второстепенное значение. Потому что мы прекрасно понимаем, что все эти обещания, скорее всего, окажутся пустышкой перед лицом следующей реальной войны между нашими странами. Территории – это то, что железно за нами, они как-то контролируются, а соглашения,  бумаги – это все достаточно пустое», – сказал Торопов.

Он считает, что украинский конфликт закончится в 2026 году, потому что на тот момент он продлится столько же, сколько Гражданская война в США. Торопову кажется, что соотношение потенциала России и Украины такое же, как у Севера и Юга – 3 к 1.

