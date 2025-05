Полтава сама себя не «деколонизирует»: Как не заблудиться в «городе Петлюры»

Сегодня – очередная годовщина знакового для украинского национализма события – именно в этот день 99 лет назад молодой еврей Самуил Шварцбард застрелил в Париже эмигрировавшего после поражения от большевиков главного атамана Директории УНР Симона Петлюры. Как видите, до круглого юбилея не хватает ровно одного года.

В ходе состоявшегося по горячим следам судебного процесса, на котором открылась масса свидетельств учиненных петлюровскими, как бы сказали сегодня, «полевыми командирами», еврейских погромов на Украине, Шварцбард был оправдан.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Тем не менее, благодаря такому вот «мученическому финалу» бездарно проигравший все свои политические полимеры и откровенно обанкротившийся в идейном смысле Петлюра, чье имя в советской Украине стало нарицательным для всякого рода бандитизма и безобразий (о Бандере тогда еще никто не слыхал), для последующих поколений украинских националистов превратился в что-то вроде культовой фигуры и эталон «мученика за национальную идею», и едва ли не образцовым государственником.

Мол, в отличие от всяких «гнилых пацифистов», автономистов и «коммуняк», в лице профессора Грушевского или склонного к союзу с идейно близкими большевиками еще одного «директора» УНР, левого эсдека Владимира Винниченко, Петлюра сразу и по достоинству оценил фактор национальной армии и вообще был «твердым державником».

Сразу отметим, что большая часть этих утверждений является таким же мифом, как и раздутая сверх меры постфактум личность самого Петлюры – в одночасье из провинциального журналиста, ставшего едва ли не местечковым Наполеоном пополам с местечковым Керенским. А уж какой из Петлюры был державник и армиестроитель – прекрасно рассказал в своих мемуарах его идейный антипод и противник, гетман Павел Скоропадский.

Да и не обремененные грузом личной предвзятости историки – как отечественные, так и эмигрантские, соврать не дадут – пресловутая «армия УНР» на практике была странным и малобоеспособным образованием, по крупному битым практически всеми акторами Гражданской войны – и красными, и белыми, и махновцами, и поляками. Достаточно сказать, что на счету у петлюровцев немного локальных побед, но практически полная обойма стратегических поражений.

К примеру, оба затеянные с благословения Петлюры с территории Польши на советскую Украину «Зимние походы» закончились оглушительным провалом и полным разгромом наступавших. Что не помешало уже нынешним мифотворцам наплодить, в рамках «деколонизации», на топонимической карте Украины массу улиц в честь «героев Базара» и прочих Юрков Тютюнников.

К чему этот долгий исторический экскурс? А вот к чему. На днях, уже не зная, куда еще как еще героизировать изрядно потасканное чучело Петлюры, славные «одеколонизаторы» из движения «Пространство свободы» решили пометить памятью о «головном отамане» город Полтаву. Последней не повезло в том смысле, что она является родным городом Петлюры. Родился он как раз в день презентации инициативы, о которой пойдет речь далее, – 22 мая.

И это ничего, что, перефразируя бородатый анекдот об «экстремисте» Чайковском, знают и любят Полтаву в мировом масштабе совсем не за это. Главное – проявить инициативу. А то ведь, Полтава сама себя не деколонизирует. Вот и пришлось хунвейбинам от национальной идеи брать процесс в собственные руки.

Итак, в Полтаве стартует инициатива «Город Петлюры». Заявленная цель – «освобождение от наслоений российской пропаганды и наполнение украинскими смыслами, превращение в общественном сознании из «города Петра I» в «город Петлюры».

В общем, «вернем знаменитому полтавчанину достойное место в городском пространстве и памяти земляков!». В переводе с активистского на обывательский – хунвейбинам обидно, что при слове «Полтава» и у среднего жителя последней, и вообще у любого обитателя постсоветского пространства и зарубежных палестин, всплывают в голове совсем другие символы и ассоциации. Ну, вот хоть ты тресни, не ассоциируется Полтава с этим своим «выдающимся земляком»!

Значит, что? Надо исправить!

С указанными выше целями учредители инициативы призвали полтавчан и «всех неравнодушных украинцев» объединить усилия для «достойного празднования в мае 2026 года рождения и 100-летия со дня смерти Симона Петлюры».

Центральным событием этого празднования должно стать открытие памятника Петлюре в центре Полтавы – прямо у горсовета. Хунвейбины рассчитывают, что это «сыграет мобилизующую и консолидирующую роль в условиях нынешней войны и «позволит лучше осознать, кем мы являемся и за что боремся».

Впрочем, уже сейчас можно смело предсказать, что весь этот местечковый замах на рубль выйдет выхлопом едва ли на копейку. И Полтава станет «городом Петлюры» разве что в воображении самих инициаторов акции и им сочувствующих. Ну и еще в отчетах о проведении посвященных этому мероприятий.

Все дело в том, что историческая память – штука весьма консервативная, и крайне неохотно подчиняющаяся бросающимся на нее с шашками наголо энтузиастов. Не буду утомлять вас отсылками к серьезным академическим работам, сошлюсь просто на англоязычную Википедию. Так вот, в длинной и весьма фактажно богатой статье, посвященной истории Полтавы, есть все – начиная от городищ бронзового века, древнерусских князей, литовских и польских магнатов типа Иеремии Вишневецкого.

Есть там место и событиям Хмельниччины, и имперскому периоду, включая, разумеется, и воспетую Пушкиным знаменитую главную битву русско-шведской Северной войны. Упомянут и основатель современного украинского языка, а по совместительству создатель набранного из уроженцев Полтавы 5-го Полтавского кавалерийского казачьего полка Иван Котляревский.

Нашлось место немецкой оккупации времен Второй мировой и еврейскому гетто, упомянут даже малоизвестный широкой публике, но имеющий прямое отношение к истории города эпизод Второй мировой войны, когда летом 1944-го, американские союзники СССР из ВВС США использовали Полтавскую и Миргородскую авиабазы в качестве посадочных площадок тяжелых бомбардировщиков B-17 Flying Fortress, участвовавших в челночных бомбардировок нацистской Германии, получивших название «Операция Frantic».

Все это, и масса другого, в статье о Полтаве есть. Чего там нет – так это ни малейшего упоминания о том, что Полтава – родной город Петлюры. И не потому, что он там не родился, а, видимо, потому, что в мире за пределами Украины не считают этот факт достойным упоминания в интернет-энциклопедии. Видимо, масштаб личности не тот.

Так что, повторюсь, «городом Петлюры» Полтава если и станет, то в очень узких и страшно далеких от народа кругах. Да и массового туриста, чего греха таить, Петлюрой, в отличие от того же музея Полтавской битвы, в город не заманишь.

В отличие от ударенных в голову активистов, этот факт хорошо понимают составители созданного украинскими криэйтерами англоязычного сайта-визитки Poltava-Evrocuty, в котором также нет ни одного упоминания о Петлюре, зато о Полтавской битве – есть: «Through the UNESCO World Heritage Site of the Poltava Battle and numerous museums, the city opens up the past masterpieces»

Вся эта возня вокруг «города Петлюры» лишний раз характеризует тот ущербный подход, которым руководствуются расплодившиеся за последние десять лет «борцы за национальную память». Состоит этот подход в том, чтобы ничтоже сумняшеся отменить и вымарать из истории всех реальных знаменитых земляков и соплеменников, добившихся успеха в крупных мировых центрах, сделавших удивительные карьеры и внесших вклад в политику, экономику, коммерцию, искусство, литературу, инженерную мысль, спорт и т.д., и т.п.

И при этом активно высасывать из пальца фиктивных «великих украинцев» из тех, кто украинцами никогда не был, и никакого отношения к украинству не имел. За примерами далеко ходить не надо. Буквально в тот же день, когда полтавские «одеколонизаторы» обнародовали свою инициативу о Петлюре, их харьковские братья по разуму разразились в своем телеграм-паблике гневной репликой по поводу Людмилы Гурченко:

«Нашелся интересный материал, где Людмила Гурченко рассказывает, что россияне и украинцы – это «один народ». Спрашивается, а в сердце Харькова точно нужен переулок Гурченко и ее памятник? Какой ее вклад был именно в украинскую культуру? Будем просить вынести этот вопрос на заседании Экспертной комиссии Украинского Института Национальной памяти».

То есть, чтобы вы понимали: коренная харьковчанка и природная украинка Гурченко – непонятно кто с непонятным вкладом в украинскую культуру. Зато Сергей Брин и Леопольд Захер-Мазох – «великие украинцы».

И так у них все.