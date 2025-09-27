Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Попавшая в СМИ информация по итогам встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа, что Украина готовит наступление, не была случайной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора» заявил генерал, бывший командующий польского ракетно-зенитного спецподразделения GROM Роман Полко.

Дональд Трамп, как сообщается, узнал о планах украинского наступления и поддерживает их.

«Тот факт, что такие планы были обнародованы, не является безрассудством, скорее наоборот. Мы находимся в разгаре гибридной войны, информационной войны, и у России нет ни патента, ни исключительного права на распространение страха», — сказал Полко изданию Onet.

Он считает, что имела место «контролируемая утечка».

«Давайте проигнорируем эту информацию. Она не обязательно должна быть фактической. Вы выдаёте эту информацию, но она обрушивается на вас совершенно с другой стороны», — говорит генерал.

По его словам, «война на истощение, которую Украина вела на своей территории, теперь фактически переносится на Россию». Он уточнил, что имеет в виду удары по российской энергетической инфраструктуре.

«Удары по нефтеперерабатывающим заводам и линиям электропередачи показывают, что Россию можно победить. Как когда-то распался Советский Союз, так может рухнуть и Россия», — надеется русофоб.

Он предлагает Европе брать пример с Украины и избавиться от неуверенности в себе.