Польша и США пытаются впихнуть Словакии дорогой газ вместо российского

Варшава продвигает соглашение, позволяющее импортировать американский СПГ в Словакию и на Украину.

Об этом пишет «Рейтер», ссылаясь на свои источники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В публикации говорится, что США и Польша планируют объявить об увеличении импорта сжиженного газа после встречи на трансатлантической энергетической конференции в Афинах в конце этой недели.

«После этого пройдет обсуждение условий поставок в Словакию», – говорит собеседник агентства.

Утверждается, что объемы поставок могут быть до пяти миллиардов кубометров в год, что закрывает потребности Словакии.

Указывается, что в соглашении фигурирует и Украина, но какой-либо конкретики по цифрам и объемам нет.

«Мы не полностью воспользовались исторической возможностью, чтобы отвести Европу от российских энергоносителей в пользу американских, но сейчас эта администрация работает на полную мощность, и происходит реальное изменение», – завил один из американских чиновников.

Напомним, что Словакия до сих продолжает импортировать российский газ, который в основном поступает через газопровод «Турецкий поток». СПГ же транспортируется морем. Таким образом, Польша, в отличие от Словакии имеющая выход к морю, надеется заработать на своем соседе.