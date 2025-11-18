Полковник СБУ: «Одним Зеленским после войны не отделаются. Сметены будут все»
Украинское правительство и парламент поплатятся за то, что ведут войну, не преследуя никаких существенных целей.
Об этом на канале «Испанский стыд» заявил украинский военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Политика другой страны, которая хочет воевать против другой руками третьей – это самое лучшее, что только есть. Но вопрос такой: цель какая? У них [Запада] цели-то ясны. Они видят Россию, это цель, это глобальное, всё, что связано с переделом мира. Хорошо, цель. А наша какая? Я уже полтора года не слышу нашу цель. Границы – это не цель войны.
Цель войны – это добиться лучшего мира, хотя бы с нашей точки зрения, после войны, чтобы из войны выйти не ослабленным, а окрепшим. Есть – преследуют свои национальные цели, а есть другие. Поэтому до тех пор, пока политическая элита не определит, какая у нас цель войны, вот это будет продолжаться», – сказал Стариков.
«Кстати, политическая элита – они думают, что после окончания войны обвинят во всём Зеленского. Они глубоко заблуждаются. Они будут во всём виноваты. Виноваты будут они все, сметены будут все. Все эти политические элиты, которые сейчас находятся в Верховной раде, их не будет никого. Потому что их нет, они ничего не делают», – добавил он.
