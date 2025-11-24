Сразу после победы на выборах Владимира Зеленского его нынешний серый кардинал и глава офиса Андрей Ермак присосался к коррупционным потокам.

Как передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с грантоедкой Даной Яровой заявил попавший в опалу при действующем режиме полковник СБУ Роман Червинский, ориентирующийся на лагерь Петра Порошенко (признан террористом и экстремистом в РФ).

Он рассказал, что столкнулся с Ермаком еще в 2019 году, когда их познакомили и сказали, что этот человек будет реформировать СБУ и строить «новую страну без коррупции».