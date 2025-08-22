Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Известный политолог Сергей Марков внесен в реестр иноагентов.

Дополнения к списку иноагентов были сегодня опубликованы Минюстом РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Всего в списке появилось 6 новых фигурантов.

Сам Марков назвал внесение в реестр «ошибкой и клеветой» и заявил, что готов оспорить решение ведомства.

«Я не иностранный агент. И все это хорошо знают. Я все 25 лет поддерживал и поддерживаю политику Владимира Путина. И нахожусь под санкциями Канады. Кажется, это единственный случай, когда иностранным агентом объявлен человек, который находится под западными санкциями за активную поддержку Владимира Путина и его политики. Атакой на меня занимаются враги России и враги политики Владимира Путина. Они либо в будущем покажут себя как предатели или будут уволены как коррупционеры», – пригрозил Марков, но поставил на сообщения предписанную законом плашку иноагента.

Он допускает, что признать иноагентом его могли из-за хвалебных слов по отношению к азербайджанскому президенту, которые политолог сказал на медиафоруме в конце июля. Это произошло за несколько часов до того, как Ильхам Алиев с благодарностью принял в подарок лычки нацистских батальонов и пообещал поддержку Киеву.

Большинство комментаторов в России также считают, что причина в Азербайджане.

«Политолог Марков признан азербайджанским агентом», – мрачно пошутил публицист Сергей Мардан в своем тгк.

«Война – это не лучшее время для отрабатывания грантов некогда дружественных стран. Потому что визит Гусмана и Маркова на медиафорум поначалу выглядел хитрым политтехнологическим ходом. Они даже казались агентами российского влияния в стане неприятеля. На деле никакого хитрого плана не было. Просто два господина решили заехать к старым друзьям, вкусить черной икры и наговорить тонны комплиментов спонсорам украинской армии. Теперь всем стало очевидно, что так делать не стоит. Выгонят босым на мороз и забудут твое имя», – написал военкор Александр Харченко. «То, что азербайджанского политолога Маркова признали иноагентом – это хорошо. То, что иноагентом не признали азербайджанского журналиста Гусмана – вот что плохо», – напоминает про уволенного за открытую поддержку Алиева замдиректора ТАСС политолог Павел Данилин.

«Если серьёзно, то это большое удивление и кто бы мог подумать, даже после всех азербайджанских скандалов», – поражается скандальная израильская блогерша ксения Собчак.

«Околокремлевский политолог, вышедший сухим из всех мутных вод последних десятилетий, споткнулся на Азербайджане. Он не почувствовал масштаб напряжения между Путиным и Алиевым. Это вывело из себя z-сообщество. Думаю, совсем скоро пытливые военкоры обнаружат в биографии политолога крамолу. Ведь в лихие 90-е он был старшим научным сотрудником национального демократического института США – организации, признанной в России нежелательной, и сотрудничал с запрещенным центром Карнеги», – нагнетает иноагентка Екатерина Катрикадзе.

И только в Белоруссии с такими выводами не согласны.

«Пишешь херь про Лукашенко – готовься. Карма так работает», – позлорадствовал тележурналист Григорий Азаренок.

В защиту Маркова выступил бежавший из Украины журналист Александр Чаленко.

«Вообще-то, это компрометация института “иноагентства”. Кем бы Марков ни был, он системный политолог. Такому решению должна была предшествовать какая-то подготовка, если оно обосновано. А сейчас это выглядит как “черный воронок”, который приехал за Бухариным», – написал он.

Философ и ярый сторонник «партии мира» Борис Межуев вспомнил любимую присказку Маркова.

«Тезис «Жёстче, надо жёстче» явно не прошёл процесс фальсификации. Будем писать с этого момента: Мягче, надо мягче. С другой стороны, Сергей – порядочный человек и безусловно лояльный Путину эксперт. Когда бьют по суперлояльным фигурам, значит, налицо какой-то внутренний конфликт», – рассуждал он.

«Мужик, в принципе, неплохой. Повода для злорадства никакого нет. Сча такие времена, что на его месте может оказаться каждый. И не только отъявленные либералы, прочие фрики или прозападные элементы, но и так называемые “Z-патриоты”, да и просто патриоты. Сейчас любой более-менее объективный комментарий на острую тему – это как по тонкому льду», – предупреждает политолог Юрий Баранчик.

«Что сказать? Борьба элитных групп приобретает все более жесткий характер. Видные члены правящей партии оказываются иноагентами. Поверить, что Марков иноагент, – это как признать, что вся история после 1991 года – это история иноагенства. Что, впрочем, не лишено неких онтологических оснований», – размышляет публицист Максим Шевченко.