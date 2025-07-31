Покончив с инакомыслием, режим Санду взялся искоренять здравомыслие

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На пороге парламентских выборов в Молдове много говорят об иностранном влиянии на избирательную кампанию. 30 июля президент страны Майя Санду провела посвященное этой теме заседание Высшего совета безопасности, по итогам которого обвинила в подготовке к вмешательству в выборы Россию.

От Москвы исходит опасность «дестабилизации и фальсификации на осенних парламентских выборах в Молдове», сообщила Санду. Ранее она перечислила «инструменты российского вмешательства» в кампанию: организация протестов, кибератаки, использование церкви, электората в Гагаузии и Приднестровье, радикализация онлайн и т.д.

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Заявления президента не остались без внимания.

Молдавский экс-премьер Влад Филат нашел оскорбительным то, что «главный проводник иностранного вмешательства рассказывает об иностранном вмешательстве».

«Совбез, чьи решения уже не только обязательны к исполнению, а за неисполнение которых грозит уголовное преследование, стал напоминать детскую комнату милиции, и сидит в ней какой-нибудь сытый силовик… Формула пещерной демократии нового Совбеза проста: или ты посадишь оппозиционного политика, или на его место в камере сядешь ты! У всего есть предел, в том числе у лжи. Майе Санду следовало бы хоть попробовать обмануть нас красиво, элегантно, свежо! Вместо этого нам по десятому кругу впаривают вчерашнюю шутку, прошлогодний снег, суточные щи, от мертвого осла уши… Вместо того чтобы использовать ресурсы спецслужб для защиты молдаван, Майя Санду использует спецслужбы для защиты от молдаван: СИБ проверяет партийные списки, СИБ проверяет артистов», – написал Филат в своем телеграм-канале.

Политолог и журналист Дмитрий Чубашенко отмечает, что истерику у молдавской власти вызывает не только Россия, назначенная «главной внешней силой, которая вмешивается в выборы» в РМ. Эта власть не намерена терпеть покушений на свою идейно-политическую монополию и со стороны Запада. Так, на днях в Молдову не впустили европейских и американских политиков трампистского толка, которые приехали на конференцию движения MEGA («Сделаем Европу снова великой»).

«Кишиневская власть убеждена в том, что только она обладает монополией на общение с внешним миром. Любые попытки оппозиционных сил наладить альтернативные каналы общения с зарубежьем – неважно, на Востоке или на Западе, с либералами или консерваторами, – вызывают у PAS дикое чувство ревности, которая находит свое выражение в нелепых репрессивных действиях силовых структур, пытающихся любыми способами сохранить внешнеполитическую монополию власти», – объясняет происходящее Чубашенко. А вот рукопожатным европейским политикам в Молдове можно все, в том числе и влиять на выборы. Глава ЦИК РМ Анжелика Караман так и заявила в эфире одного из телеканалов: «Есть большая разница между Европейским союзом и другими государствами. Молдова уже в шаге от того, чтобы стать членом ЕС, поэтому вмешательство такой страны, как Франция, в наши выборы не считается внешним вмешательством», – выпалила она.

Это уже даже не двойные стандарты и не лицемерие, все зашло гораздо дальше, комментирует ситуацию публицист Виктор Жосу.

«Молдову упорно втягивают в мир безумия. Все, что раньше считалось нормой, объявляется аномалией, и наоборот. Для здравомыслия уже не остается места. Выборы в дурдоме – как вам такая перспектива? А ведь до 28 сентября остается совсем немного времени, чтобы она реализовалась», – пишет Жосу в своем блоге.

Политолог Андрей Сафонов задается вопросом: зачем так заискивать перед европейскими политиками, сливающими интересы самого ЕС (имеется в виду унизительная торговая сделка, которую глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заключила с президентом США).