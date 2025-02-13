Пока говорят о заморозке, российские морпехи тренируются форсировать Днепр

Анатолий Лапин.  
13.02.2025 13:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Пока в политической среде обсуждают варианты вероятной заморозки конфликта на Украине, российские морские пехотинцы на Херсонском направлении усиленно тренируются форсировать вражеский берег.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока в политической среде обсуждают варианты вероятной заморозки конфликта на Украине, российские морские пехотинцы...

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«Да, идут разговоры, но мне они не нравятся, о варианте заморозки. Я всё-таки рассчитываю на то, что у нас прибережен какой-то отдельный вариант, хотя мы тяжело сегодня продвигаемся вперёд, если мы сумеем, а мы обязаны это сделать, перевооружить армию, переподготовить ее и сделать весомой настолько, чтобы отправить вооруженные силы Украины в нокаут – вот это да.

Но пока в ожидании какого-то нестандартного плана мы смотрим. Я вам хочу сказать, я был не так давно на Херсонщине, видел, как, ну, допустим, 61-я Киркенесская бригада Северного флота морской пехоты тренируется в высадке, усиленно тренируется, как десантироваться с лодок на занятый противником берег. Да, это есть, возможно, как вариант», – заявил Сладков.

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