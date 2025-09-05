В Сети распространяется ролик с кадрами огромных воинских захоронений на Украине – площадь свежих могил превышает футбольные поля и явно не соответствует заявлениям режима Зеленского о минимальных потерях.

«Смотришь на эти кадры… Первый вопрос – за что они все лежат в земле? За идею? Какую? Бандеровскую? Стоит ли она этого? нет, конечно… За этот кусок идеологического дерьма уйти на тот свет… А многие – в самом расцвете сил.

За страну? Так нет страны. Нет никакой «незалежной». Остатки Украины теперь – лишь территория с оккупационной администрацией под внешним управлением.

На видео – результат сознательного геноцида славянского народа, который проводит Запада руками Офиса Гниды. Запад зачищает деиндустриализованные территории», – комментирует экономист Александр Дудчак.