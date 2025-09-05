«Погибли за бандеровское дерьмо»: Шокирующие кадры военных кладбищ на Украине

Михаил Рябов.  
05.09.2025 14:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2846
 
Дзен, Украина


В Сети распространяется ролик с кадрами огромных воинских захоронений на Украине – площадь свежих могил превышает футбольные поля и явно не соответствует заявлениям режима Зеленского о минимальных потерях.

В Сети распространяется ролик с кадрами огромных воинских захоронений на Украине – площадь свежих...

«Смотришь на эти кадры… Первый вопрос – за что они все лежат в земле? За идею? Какую? Бандеровскую? Стоит ли она этого? нет, конечно… За этот кусок идеологического дерьма уйти на тот свет… А многие – в самом расцвете сил.

За страну? Так нет страны. Нет никакой «незалежной». Остатки Украины теперь – лишь территория с оккупационной администрацией под внешним управлением.

На видео – результат сознательного геноцида славянского народа, который проводит Запада руками Офиса Гниды. Запад зачищает деиндустриализованные территории», – комментирует экономист Александр Дудчак.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить