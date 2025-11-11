Пока Зеленский и его шайка находятся у власти, ТЦК не перестанут терроризировать простое население Украины.

Об этом на канале «ProUA» заявил нацист и экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин») передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«ТЦК созданы людьми ради вышибания и обилечивания людей, а не для того, чтобы пополнять войска. Люди, которые организовали эту систему, поменять её не смогут.

Можно рассказать, как должно быть правильно организовано, но это не имеет никакого значения – эти люди ничего реализовывать не будут. Потому что для них это огромный бизнес», – сказал Бекренев.