Почуявшие конец укро-нацисты начали называть друг друга преступниками
Пока Зеленский и его шайка находятся у власти, ТЦК не перестанут терроризировать простое население Украины.
Об этом на канале «ProUA» заявил нацист и экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин») передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«ТЦК созданы людьми ради вышибания и обилечивания людей, а не для того, чтобы пополнять войска. Люди, которые организовали эту систему, поменять её не смогут.
Можно рассказать, как должно быть правильно организовано, но это не имеет никакого значения – эти люди ничего реализовывать не будут. Потому что для них это огромный бизнес», – сказал Бекренев.
Он подчеркнул, что организаторы ТЦК должны быть осуждены послевоенным трибуналом.
«Такого масштаба уголовного бизнеса на Украине ещё не было. Поэтому, я считаю, что это должно быть одним из главных пунктов послевоенного трибунала – разобраться с бенефициарами этого явления», – подытожил каратель Донбасса.
