«Почему это не применим?» – российский офицер о «Буревестнике»
Новые образцы российских вооружений – беспилотники «Посейдон» и ракеты «Буревестник» уже сыграли свою роль в СВО, хотя и не применялись на поле боя.
Об этом в эфире авторской программы экс-спикера армии ДНР Эдуарда Басурина на радио «КП» Новороссия заявил замкомандира одного из подразделений ВС РФ, действующих на Запорожском направлении, Евгений Ивлев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Ивлев отверг мнение, что «Посейдон» и «Буревестник» не имеют отношения к СВО – у России и так «много чего есть, но мы не применяем».
«А почему так решили, что не будем применять? На бытовом уровне: люди автомобиль покупают, смотрят на мощность двигателя. Скорее всего, он нигде 280 км/ч не поедет, но почему-то, если есть возможность, берёт именно такой. Чтобы он прекрасно понимал, что садится в машину, и у него под задницей 280 км/ч, разгонит он, не разгонит – это вопрос другой.
Вот так и в государстве – применим, не применим. Во-первых, мы не знаем. Во-вторых, у нас есть дубина, которая становится всё мощнее, и все её видят. Если бы её не было, неизвестно ещё, как бы с нами разговаривали.
Ядерное оружие нигде не применяется, но развивается странами. Да, это средства доставки ядерной установки, я сейчас в принципе говорю. Но оно постоянно развивается, потому что это, к сожалению, один из аргументов международной политики сдерживания, договоров», – сказал Ивлев.
«Конечно, это о нашем величии говорит. Во-вторых, мы говорим о том, что мы и на этом не останавливаемся. Это этап, который мы прошли, и ученые начинают двигаться дальше. Потенциал громадный, как можно с такой страной не считаться?
Как бы они ни не хотели, они вынуждены это делать. Почему они сейчас упор делают даже в большей степени не на внешнюю агрессию, а на внутреннее разложение государства? Вот на это надо обращать внимание», – добавил военный.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: