Плач экс-боевика «Айдара»: «Мы пали жертвой дурного Трампа – он не любит нашего президента»
Своим отношением к Украине президент США Дональд Трамп лишил себя права называться лидером свободного мира.
Об этом в интервью журналисту Юрию Коновальчуку заявил экс-боевик нацистского «Айдара», а ныне журналист-международник Иван Лозовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Американский народ поддерживает Украину, но большая проблема, что один человек, которого избрали президентом США, имеет очень особенные симпатии и антипатии, и к сожалению, мы стали жертвою. Трамп не любит Украину, она ему равнодушна, он не любит нашего президента. Кстати, он бы недолюбливал любого, кто бы ни был наш президент.
Трамп говорил дурные вещи – что приезжает Зеленский в Вашингтон, каждый раз уезжает 60 млрд. долл. помощи. Это произошло только один раз! А что такое 60 млрд. долларов военной помощи для оборонного бюджета в 1 триллион? Россия была их врагом. Как говорил Рейган? Империя зла! А всё это до лампочки Трампу, у него своё отношение, и это наша большая беда», – причитал Лозовой.
По его мнению, надо «твёрдо, но дипломатично» намекнуть Трампу, что «ваш друг – фактически Россия».
«Зачем ему Зеленский говорит: «вот видите, пан Трамп, Путин сказал одно, а сам стал нас бомбить»? Трампу всё это до лампочки. Надо себя уважать и сказать твёрдо и спокойно: мы благодарны американскому народу, который помогал нам, Трамп, вы не хотите, это ваше решение. Вы лишили себя должности лидера свободного мира. Это ваше решение, а наше – бороться до «перемоги», – советовал бандеровец.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: