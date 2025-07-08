Плач экс-боевика «Айдара»: «Мы пали жертвой дурного Трампа – он не любит нашего президента»

Своим отношением к Украине президент США Дональд Трамп лишил себя права называться лидером свободного мира.

Об этом в интервью журналисту Юрию Коновальчуку заявил экс-боевик нацистского «Айдара», а ныне журналист-международник Иван Лозовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американский народ поддерживает Украину, но большая проблема, что один человек, которого избрали президентом США, имеет очень особенные симпатии и антипатии, и к сожалению, мы стали жертвою. Трамп не любит Украину, она ему равнодушна, он не любит нашего президента. Кстати, он бы недолюбливал любого, кто бы ни был наш президент.

Трамп говорил дурные вещи – что приезжает Зеленский в Вашингтон, каждый раз уезжает 60 млрд. долл. помощи. Это произошло только один раз! А что такое 60 млрд. долларов военной помощи для оборонного бюджета в 1 триллион? Россия была их врагом. Как говорил Рейган? Империя зла! А всё это до лампочки Трампу, у него своё отношение, и это наша большая беда», – причитал Лозовой.