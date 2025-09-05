Переполох в Раде: Эмираты «сливают» русским информацию об украинских вертолётах

Ремонтом украинских гражданских и боевых вертолётов якобы занимается эмиратско-российская компания, которая может передавать информацию спецслужбам РФ.

Об этом на заседании Верховной Рады заявил депутат Федор Вениславский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Произошло незаметное для широкой общественности, но очень резонансное событие для сектора безопасности и обороны. Государственная авиационная служба Украины своим решением предоставила право на сопровождение ремонтной документации вертолетов типа Ми-8 для некой компании, которая имеет название AAL Ltd Group. Зарегистрирована эта интересная компания в Free Zone Арабских Эмиратов в Шардже.

Это ставит под угрозу нормальную эксплуатацию вертолетов Ми-8 всеми составляющими сектора безопасности и обороны, потому что эта компания получила на сегодняшний день эксклюзивное право сопровождать ремонт всех вертолетов типа Ми-8, которые есть в ВСУ. Все эксплуатанты этих вертолетов обязаны предоставлять информацию о, в том числе, и использовании, эксплуатации этих вертолетов – для этой арабской компании», – сказал Вениславский.