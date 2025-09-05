Переполох в Раде: Эмираты «сливают» русским информацию об украинских вертолётах

05.09.2025 18:17
Ремонтом украинских гражданских и боевых вертолётов якобы занимается эмиратско-российская компания, которая может передавать информацию спецслужбам РФ.

Об этом на заседании Верховной Рады заявил депутат Федор Вениславский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Произошло незаметное для широкой общественности, но очень резонансное событие для сектора безопасности и обороны. Государственная авиационная служба Украины своим решением предоставила право на сопровождение ремонтной документации вертолетов типа Ми-8 для некой компании, которая имеет название AAL Ltd Group. Зарегистрирована эта интересная компания в Free Zone Арабских Эмиратов в Шардже.

Это ставит под угрозу нормальную эксплуатацию вертолетов Ми-8 всеми составляющими сектора безопасности и обороны, потому что эта компания получила на сегодняшний день эксклюзивное право сопровождать ремонт всех вертолетов типа Ми-8, которые есть в ВСУ. Все эксплуатанты этих вертолетов обязаны предоставлять информацию о, в том числе, и использовании, эксплуатации этих вертолетов – для этой арабской компании», – сказал Вениславский.

«Самое интересное, что конечными бенефициарами этой арабской компании являются компания «Русские вертолеты», и многие работники высшего уровня управления этой компании имеют российские паспорта.

Я обратился в Кабинет министров Украины с требованием отстранить руководителя Государственной авиационной службы и отменить это решение. К большому сожалению, решение продолжает действовать», – добавил он.

Депутат потребовал создать специальную парламентскую комиссию для расследования проблемы, но его проигнорировали.

