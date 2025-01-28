Перемирие или развал фронта – что наступит раньше? О чем говорят данные украинских соцопросов

Считающийся близким к Петру Порошенко киевский социологический центр «Социс» решил огорошить Банковую итогами свежего замера общественных настроений на предмет отношения украинцев к войне и миру. Зафиксированная социологами динамика вряд ли порадует «партию войны».

По состоянию на конец декабря прошлого года уже 70,1% украинцев выступают за завершение боевых действий, и цифра эта немногим меньше той, которую получил Зеленский на выборах в 2019 году с тезисом «Надо только перестать стрелять».

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Динамика и правда впечатляет: менее года назад (в феврале 2024 года) за немедленный мир было лишь 44,3%украинцев, в то время, как 44,5% ратовали за продолжение боевых действий. Сегодня воинственный пыл сохраняет лишь четверть украинского общества – 24,9%.

Потихоньку меняются и другие установки. К примеру, желания украинского общества все больше приходят в соответствие реальным возможностям украинской армии: с февраля по декабрь 2024 года доля украинцев-максималистов, не желающих мира до выхода на границы 1991 года, снизилась с прежней трети до скромных 14,7%.

И даже за выход на компромиссные «минские» границы до 24 февраля 2022 года хотят воевать лишь 10,2% опрошенных.

Зато доля готовых к компромиссу ради остановки боевых действий выросла с 36,1% до практически половины – 50,6%. Также выросла доля сторонников заморозки конфликта – с 8,2% до 19,5%.

Иными словами, общественное мнение Украины форматируют в нужном направлении стахановскими темпами. Еще немного, и по опросам выйдет, что население будет на коленях упрашивать Зеленского начать переговоры.

А Зеленский, – так уж и быть – снизойдет до народных чаяний. Не забыв, при этом, переложить на народ и всю ответственность за рожденный в таких условиях мир или перемирие. Мол, не виноватый я, вы сами этого хотели.

В том, что перед нами не просто зондаж общественных настроений, но и их реальное формирование инструментами формирующих опросов, особых сомнений нет. И причины для такой активности в этом направлении тоже более чем понятны.

Идущий сейчас на Донбассе активный развал фронта заставляет киевское начальство активнее искать выход из цугцванга. В обычной ситуации вопрос переговоров всегда был предельно инструментализирован, то есть зависел от конъюнктуры момента.

По сильной нужде, в Киеве прикидывались миротворцами, рассуждали о «мирных саммитах» и все такое. Когда острота момента спадала, такие разговоры стихали, а планы-графики проведения мирных саммитов задвигали в долгий ящик.

Сейчас же нужда у Киева крайняя – люфта времени все меньше. Это значит, что фронт на Донбассе рискует рухнуть раньше, чем Россия успеет ощутить неприемлемо критический ущерб от расширения дальности обстрелов своих тылов, в которых Украина в последнее время добилась серьезных успехов.

А в тылу у Зеленского не Байден, а Трамп, с желанием поскорее финализировать эту возню, отвлекающую его от более важных дел типа депортаций мигрантов и ультиматумов Дании. Узнав о поражении ВСУ на Донбассе, Донни просто умоет руки, сказав «Ну я же говорил!», и вновь сделает предложение, от которого невозможно отказаться.

Но крутой разворот концепции на марше надо как то обосновать внутри страны. Вот поэтому-то социологам и сняли негласный «блок» на опубличивание реальных цифр. Это не значит, что раньше они врали. Просто технология опросов это такая специфическая штука, что полученный ответ зависит от того, как сформулирован вопрос и какая сформирована выборка и методика интерпретации.

Это как с завершившимся конфузом новогодним опросом российского ВЦИОМ, согласно которому «главное желание в этом году – окончание специальной военной операции нашей победой и восстановление мира».

«Вопрос был «открытый», то есть без вариантов ответа, человек говорит сам. Близкие по смыслу ответы группируем (это у нас называется «кодировка»). Работа, скажу вам, собачья. И, к сожалению, в одну группу попали запрос на победу и запрос на «просто мир» (дескать, давайте прекратим воевать, давайте вернем наших родных). Получилось некорректно», – вынужден был признать глава центра Валерий Федоров в ответ на шквал критики в адрес своих сотрудников.

Но вернемся к Украине. В ее экспертных кругах распространена конспирологическая версия, что, дескать, рост миролюбия украинцев в отчетах социологов стал результатом некоей «отмашки» из-за океана еще при Байдене, осенью прошлого года.

При всей заманчивой легкости и простоте такого объяснения, версия эта выглядит несостоятельной. Украинские соцопросы – вопрос сугубо «домашний», а их организаторы живут в реальном мире и видят, что происходит вокруг. Безусловно, киевские социологи использовали параллельно ведущие свои замеры на ту же тему данные западных коллег – того же Гэллапа – для легализации своих собственных аналогичных результатов.

Однако в этом нет ничего удивительного, и это не доказывает, что американцы начали какую то скрытую игру. Просто, правила игры в самой Украине таковы – говорить какие то, даже самые очевидные, но противоречащие генеральной линии вещи «от себя» – чревато проблемами со спецслужбами.

Вот, как об этом весьма откровенно и цинично писал нынешний постоялец СИЗО СБУ нардеп Шевченко, объясняя «на пальцах», почему все украинские СМИ превратились в цитатник из публикаций западных коллег – The Economist и Тhe Times, немецкого Bild, американских The Wall Street Journal и The Washington Post:

«Хочешь говорить то, что думаешь?.. Ждешь публикацию совпадающую с твоими мыслями, пишешь, ссылку на уважаемый цензурой источник, – и дело в шляпе».

Сейчас, когда об украинских неудачах на фронте пишут все ведущие западные СМи и они же регулярно рассуждают о параметрах будущего замирения – сдерживать плотину информационной девственности в украинских СМИ все труднее. Социологов это обстоятельство тоже касается.

Что же до противоречивых сигналов официалов с Банковой, то смысл напускания ими тумана тоже понятен – у Зеленского не хотят заранее связывать себя какими-то далеко идущими и обязывающими обязательствами. Предпочитая плыть по течению событий.

К тому же, судя по ряду сигналов, у Зе еще не считают до конца отыгранной европейско-британскую карту. Надежда на то, что западным «ястребам» все же удастся обратить Трампа в свою веру и «антиукраинский» Савл превратится в Павла, щедрой рукой отгружающего Киеву вагоны с оружием и чемоданы с деньгами – умирает последней.

Но, повторюсь, время летит слишком быстро. И текущая динамика – не в пользу Украины.

«Заявление Буданова о том, что на фронте – п**дец, – полностью соответствует моим расчетам. При СЗЧ на уровне 30 тыс в месяц и потерях в 10 тыс в месяц, за 6 месяцев, т.е. до средины лета, с фронта сбегут или уедут грузом 200/300 около 240 тысяч солдат. Напомню, по оценкам NYT на переднем крае воюет 250 тысяч. То есть, это все. Ноль. Катастрофа. Призвать за это время смогут от силы 90-100 тысяч человек, не мотивированных и необученных. Группировкой в 100-150 тысяч удержать 1300 км линии фронта невозможно. Потому что это 100 человек на 1 км линии фронта. Но наши коллективные дураки из «партии войны» со ставкой 36 000 $/минута побежали всех разубеждать, что никаких проблем нет. Нет, если группировкой в 150 тысяч удерживать 3 (!) области. До которых и рискует сократиться Украина при гетьмане Зеленском и его писаре Ермаке», – утверждает еще один постоялец киевского СИЗО СБУ Александр Дубинский.

Можно спорить с ним по частностям и конкретным цифрам – кое в чем он слишком сгущает краски, а в чем-то, наоборот, излишне оптимистичен. Однако, рассуждая с украинской колокольни, нельзя не согласиться с главным выводом из его рассуждений: «Нужно требовать немедленного прекращения войны».