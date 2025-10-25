Перелом на Красноармейском направлении возможен в течение недели
Начались жаркие бои за полное окружение Покровска (Красноармейска). Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Не исключено, что мы находимся накануне падения укрепрайона [ВСУ в Красноармейске]. То есть, этот зазор между подковами уже совсем сузился до минимального, где-то 5 километров.
Там внутри этого зазора стоит бригада ВСУ, которая не дает его схлопнуть. Туда ввели заслуженные части Вооруженных сил России, прямо вот этот зазор, уже было серьёзное столкновение», – сказал Ширяев.
«В южной части проявились многочисленные, находящиеся там небольшие группы российских войск. И началось сражение по всей площади. Идет очень серьезное сражение, и оно началось буквально несколько дней назад.
И за эту неделю, вполне возможно, будут кардинальные какие-то изменения в положении. Есть отклики даже в украинских социальных сетях, из которых можно понять, что да, все там серьезно. Просто истощение сил защитников дошло до такой ситуации, когда наступает перелом.
Но, конечно, есть вероятность подхода каких-то резервов украинских», – добавил он.
