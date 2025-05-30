Переговоры в Стамбуле бессмысленны, но полезны – эксперт

Катя Добрина.  
30.05.2025 20:40
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Второй раунд переговоров в Стамбуле скорее всего состоится, но не даст подвижек в разрешении конфликта, поскольку его первопричины не устранены.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал кандидат политических наук Александр Бедрицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Второй раунд переговоров в Стамбуле скорее всего состоится, но не даст подвижек в разрешении...

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«Поездка состоится. Украинская сторона может перенести приезд на более поздний срок — такое уже не раз происходило. Но дело в другом.

Россия неоднократно заявляла, что необходимо устранить предпосылки возникновения конфликта. Они заключаются в установлении общей, неделимой европейской безопасности. Это было озвучено ещё в декабре 2021 года.

Зеленский в совершенно хамской манере сказал, что, мол, «подумаешь, русские, – мы будем поступать по-своему, курс на НАТО неизбежен, милитаризация неизбежна, и Минские соглашения нас не интересуют от слова совсем». И это послужило уже непосредственным поводом. Потому что причина всё-таки в том, что европейская безопасность была нарушена», – подчеркнул он.

За три года выросло количество игроков, которые включены в разрешении украинского конфликта. Есть интересы Демпартии и Республиканской партии США, брюссельской бюрократии, интересы европейских государств и отдельно Великобритании.

«Между Великобританией и США в лице Трампа противоречия достаточно серьёзные. И вот этот бурлящий кипящий котёл посадить за стол переговоров? Прийти к какому-то общему знаменателю? Ну вот скажите, можно ли договориться, допустим, российской стороне с Макроном или Мерцем? А ведь от них зависит европейская безопасность», – указал эксперт.

При этом, по его словам, смысл вести переговорный процесс есть даже с точки зрения выработки меморандумов, чтобы понять диаметральную противоположность позиций: одно дело это говорить, другое – когда это изложено на бумаге.

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