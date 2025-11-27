Переговорщик Трампа напугал  Украину российскими ракетами: Теперь всё по-другому

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия производит ракет больше, чем запускает по Украине, что позволяет Москве накапливать их.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», такую информацию в поддержку подписания Украиной мирного соглашения с РФ привел отправленный в Киев Дональдом Трампом министр армии США генерал Дэниел Дрисколл.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Газета «Нью-Йорк Таймс» утверждает, что получила эту информацию от европейских дипломатов, присутствовавших на встрече.

«Годами Москва запускала ракеты по Украине примерно с той скоростью, с какой могла. Но теперь Россия наращивает потенциал, чтобы накопить растущий арсенал дальнобойного оружия», – передают они слова Дрисколла.

По словам источников, намёк был ясен: урегулирование необходимо быстро из-за растущей ракетной угрозы, которая может нанести Украине сокрушительный удар и выйти за её границы.

Эксперт по ракетному оружию Фабиан Хоффманн из Университета Осло отмечает, что Россия уже сейчас запускает баллистические ракеты быстрее, чем Украина получает перехватчики Patriot или SAMP/T. По его словам, может наступить момент, когда Украина лишится возможности защищать Киев.