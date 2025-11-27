Переговорщик Трампа напугал  Украину российскими ракетами: Теперь всё по-другому

Олег Кравцов.  
27.11.2025 16:37
  (Мск) , Москва
Просмотров: 489
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Украина


Россия производит ракет больше, чем запускает по Украине, что позволяет Москве накапливать их.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», такую информацию в поддержку подписания Украиной мирного соглашения с РФ привел отправленный в Киев Дональдом Трампом министр армии США генерал Дэниел Дрисколл.

Россия производит ракет больше, чем запускает по Украине, что позволяет Москве накапливать их. Как...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Газета «Нью-Йорк Таймс» утверждает, что получила эту информацию от европейских дипломатов, присутствовавших на встрече.

«Годами Москва запускала ракеты по Украине примерно с той скоростью, с какой могла. Но теперь Россия наращивает потенциал, чтобы накопить растущий арсенал дальнобойного оружия», – передают они слова Дрисколла.

По словам источников, намёк был ясен: урегулирование необходимо быстро из-за растущей ракетной угрозы, которая может нанести Украине сокрушительный удар и выйти за её границы.

Эксперт по ракетному оружию Фабиан Хоффманн из Университета Осло отмечает, что Россия уже сейчас запускает баллистические ракеты быстрее, чем Украина получает перехватчики Patriot или SAMP/T. По его словам, может наступить момент, когда Украина лишится возможности защищать Киев.

«Это вызывает большое беспокойство у тех, кто следит за количеством ракет», – предупредил Хоффман.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить