Антироссийская партия PAS Майи Санду объявила о победе на парламентских выборах в Молдове – Центризбирком минувшей ночью «нарисовал» ей 50% голосов.

Прозападные русофобы в Молдове всю ночь праздновали «победу над Путиным». Депутат Мариан Раду считает, что президент РФ проиграл ему со счетом 3:0. А журналист Александру Козер, пишет, что получает поздравления из Румынии и Европы, от тамошних журналистов, – «Они восхищаются тем, как сильны мы были в этой прямой войне с Путиным!».

«С сегодняшнего дня, если и были какие-то сомнения, они на 100% убеждены, что мы – настоящие европейцы, что мы сильны и можем противостоять кому угодно!» – хвастается Козер.

Свои поздравления с победой над Россией прислал Санду бывший президент Украины Петр Порошенко (в списке террористов в РФ).

Обещанного молдавской полицией Майдана не случилось. Проигравшая оппозиция проведет сегодня в Кишиневе дежурный митинг.

Эксперты в Москве также оценивают итоги выборов как поражение, но некоторые из них пытаются представить его незначительным. Публицист Сергей Мардан сравнил выборы в Молдове с выборами мэра Химок. Политолог Марат Баширов назвал их «жульничеством феноменальным» и надеется, что расклад в парламенте будет не столь гомогенен, как раньше, прогнозируя «бардак», что «неплохо для России».

Еще ряд экспертов анализируют причины проигрыша молдавской оппозиции.

«282 человека в Белоруссии и 18 в Казахстане проголосовали на молдавских выборах. Картину бы голосование там не сделало, но это позор. У этого провала есть известные имена и фамилии, и в самих этих странах, и в молдавской оппозиции, и в России. Так что не только Санду и французская разведка виноваты», – возмущается политолог Иван Скориков.

«Что бы перестать терпеть унизительные поражения на своем заднем дворе, как в Молдавии, нужно поручать заниматься выборами людям с опытом конкурентных выборов. А не вот это вот все», – предлагает его коллега Михаил Павлив.

«Нужно просто усвоить, что нельзя рассчитывать на работу «европейских демократических институтов» И не только «на постсоветском пространстве», а вообще нигде нельзя. В тот момент, когда в любой европейской стране возникает реальная возможность голосования большинства, выгодного России, включаются совсем другие институты. И эти институты работают тем интенсивнее и жёстче, чем убедительнее пророссйское большинство. «По правилам» Россия в Европе никогда ничего не получит. Никакие «политические технологии» неуместны. Уместно только давление, принуждение», – увещевает обозреватель Андрей Перла.