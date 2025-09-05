Озвучены планы США на вытеснение России из Китая и Средней Азии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Примирение Азербайджана и Армении выгодно США для того, чтобы расширить свое влияние на богатую природными ресурсами Центральную Азию через Транскаспийский (Средний) коридор.

Об этом на заседании «Хельсинской комиссии» заявил Эрик Руденшильд, старший научный сотрудник Центра Каспийской политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вместо «Северного коридора» России, «Средний коридор» — это путь к экономической независимости Центральной Азии, который, скорее всего, не появился бы, если бы не война на Украине. Этот новый торговый маршрут представляет собой мультимодальную сеть автомобильных, железнодорожных и морских путей, связывающих Центральную Азию с Европой через Каспийское море и Южный Кавказ. Объемы грузоперевозок по этому маршруту продолжают стремительно расти, поскольку правительства и инвесторы ищут альтернативные пути, независящие от России. Но «Средний коридор» — это не просто транспортный проект. Это стратегический шаг против доминирования России, противовес китайской монополии и платформа для регионального сотрудничества и, в конечном счете, для суверенитета. Однако, чтобы полностью раскрыть потенциал этого маршрута, необходима стабильность на Южном Кавказе. Процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном стал побочным эффектом войны на Украине, позволив Баку и Еревану вести переговоры без вмешательства России. В настоящее время перевозки осуществляются по железной дороге через Азербайджан и Грузию, и если добавить вторую восстановленную железнодорожную линию через эти две страны, пропускная способность среднего коридора увеличится более чем вдвое, что станет важным вкладом в дело мира. Участие США здесь — это не только дипломатический шаг, но и важнейшая инвестиция в создание более устойчивой экономической сети, простирающейся от Европы до Центральной Азии…», – рассуждал он.