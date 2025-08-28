«Отправляем назад целыми ротами» – в ВСУ жалуются на бусифицированное «пополнение»

ТЦК отлавливают и привозят на фронт абсолютно небоеспособных людей, которых приходится сразу отправлять обратно на лечение.

Об этом на канале «Politeka» заявил списанный из ВСУ снайпер Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если человек упёрся, ты можешь его поймать и отправить в бригаду – большинство будет уходить на больничный. Вот, например, в нашу бригаду призвали 97 мобилизованных, которых где-то поймали. Они не очень хотели там быть.

В тот же день все 97 человек были отправлены бригадой назад, потому что толку от них не было никакого. Боевая бригада не заинтересована в таких людях.

Вся рота, которая должны была прийти, ушла. А задачи ему нарезали с учётом, что у него уже есть эти 97 человек. И в штатке у него есть, но они где-то в Харькове на лечении», – сказал Прошинский.