«Отобрать и поделить» – подполковник ВСУ объявил «крестовый поход» против УПЦ
Украинскому руководству пора пересажать священников канонической православной церкви по тюрьмам, а имущество УПЦ отобрать и поделить.
Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил экс-начальник штаба бригады «Азов» (запрещен в РФ) подполковник Богдан Кротевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я не понимаю, почему мы до сих пор не уничтожили московскую церковь под корень. Потому что церковь – это не такая эфемерная вещь, как язык, а физический объект.
Священника можно просто взять, посадить в тюрьму, обменять на ребят в плену. И много других вещей с ними сделать. Всю собственность Московской церкви можно передать государству, или ПЦУ, или католикам», – рассуждал Кротевич.
Он подчеркнул, что националисты расправу поддержат, а недовольных можно просто заткнуть силой.
«Мне непонятно, почему этого не происходит. Потому что есть инструменты, позволяющие это сделать.
И украинская нация это поддержит. Да, будет кто-то где-то кричать, но это будет сразу пресекаться. Это можно назвать крестовым походом против фсбшных агентов, и все будут довольны», – вещал укро-нацист.
