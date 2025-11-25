«От первоначальной версии осталось очень мало»: МИД Украины хвастает, что переписал «мирный план Трампа»

Игорь Шкапа.  
25.11.2025 11:46
  (Мск) , Киев
Просмотров: 249
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


В ходе переговоров в Женеве украинской делегации удалось добиться значительного изменения текста «мирного соглашения» из 28 пунктов, поскольку многие из них не устраивали бандеровский режим в Киеве. Впрочем, изначальный документ точно так же не предполагал выполнение поставленных целей российской СВО. Поэтому, можно предположить, что утверждение документа становится ещё более сомнительным.

Вот что в интервью британской газете Financial Times сообщил замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица, принимавший участие в переговорах:

В ходе переговоров в Женеве украинской делегации удалось добиться значительного изменения текста «мирного соглашения»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«После нескольких часов кропотливых переговоров, которые чуть не сорвались еще до своего начала, делегации США и Украины достигли соглашений по нескольким вопросам, но «заключили в скобки» наиболее спорные моменты, включая территориальные вопросы и отношения между НАТО, Россией и США, чтобы их решили президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский.

Украинцы заявили, что они «не уполномочены» принимать решения по территории, в частности, уступать земли, как предполагалось в первоначальном проекте плана, поскольку, согласно конституции их страны, для этого требуется проведение общенационального референдума», – пишет издание.

По словам, Кислицы, новый проект мало похож на более раннюю версию мирного предложения, которая попала в сеть и вызвала возмущение в Киеве.

«От первоначальной версии осталось очень мало», — утверждает он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отмечается, что в состав американской делегации входил зять Трампа Джаред Кушнер, «присутствие которого поначалу удивило украинских чиновников».

По словам Кислицы, хотя переговоры завершились на позитивной ноте, сам он назвал в обстановку в Женеве в воскресенье утром «очень напряженной».

Дело в том, что американцы, как уже сообщал «ПолитНавигатор», приехали разочарованными утечками информации в СМИ в преддверии встречи и публичными дебатами вокруг происхождения первого проекта предложения.

«Первые часы были совершенно… — сказал Кислица изданию, помолчав несколько секунд, — висели на волоске».

И лишь после двух часов разговора госсекретаря Марко Рубио с главой Зе-офиса Андреем Ермаком удалось снизить градус и начать переговоры.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить