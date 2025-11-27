«Особый статус – бред! ЗАЭС будет наша»: на Украине ответили МАГАТЭ
Украине нельзя принимать недавнее предложение главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, по словам которого, после завершения боевых действий ЗАЭС должна получить особый статус.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков.
«На какой бы стороне конфликта она в итоге ни оказалась, необходимо будет заключить соглашение о сотрудничестве или создать атмосферу сотрудничества. Ни один оператор не может использовать АЭС, если по ту сторону реки находится другая страна, которая этому сопротивляется и может принять меры против этого», – заявил недавно Гросси.
Плачков возмутился этим предложением, заметив, что на ЗАЭС «две активных зоны полностью загружены американским топливом, а две частично».
«Там очень много технологий, которые нам были даны США. Если это гипотетически произойдет, я не понимаю, как в таком двойном использовании делить электроэнергию… Я соглашаюсь с вами, какой-то бред идет от уважаемого главы Международного агентства по атомной энергетике», – не стесняясь выражений, завил гость эфира.
У него поинтересовались, какой выход может быть из этой ситуации.
«Кроме военного вмешательства – нормальное возвращение ЗАЭС под управленческий и регулирующий контроль нашего государства. Это единственный, на мой взгляд, выход, чтобы ЗАЭС эксплуатировалась безопасным способом, который возможен на данное время с учетом и военных действий. Поэтому другого я не вижу. Только полное возвращение и управленческий контроль нашего государства!», – требует Плачков.
Напомним, что ЗАЭС находится на территории Запорожской области, которая по итогам референдума вошла в состав РФ, что закреплено в российской конституции.
