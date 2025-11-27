«Особый статус – бред! ЗАЭС будет наша»: на Украине ответили МАГАТЭ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине нельзя принимать недавнее предложение главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, по словам которого, после завершения боевых действий ЗАЭС должна получить особый статус.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков.

«На какой бы стороне конфликта она в итоге ни оказалась, необходимо будет заключить соглашение о сотрудничестве или создать атмосферу сотрудничества. Ни один оператор не может использовать АЭС, если по ту сторону реки находится другая страна, которая этому сопротивляется и может принять меры против этого», – заявил недавно Гросси.

Плачков возмутился этим предложением, заметив, что на ЗАЭС «две активных зоны полностью загружены американским топливом, а две частично».

«Там очень много технологий, которые нам были даны США. Если это гипотетически произойдет, я не понимаю, как в таком двойном использовании делить электроэнергию… Я соглашаюсь с вами, какой-то бред идет от уважаемого главы Международного агентства по атомной энергетике», – не стесняясь выражений, завил гость эфира.

У него поинтересовались, какой выход может быть из этой ситуации.

«Кроме военного вмешательства – нормальное возвращение ЗАЭС под управленческий и регулирующий контроль нашего государства. Это единственный, на мой взгляд, выход, чтобы ЗАЭС эксплуатировалась безопасным способом, который возможен на данное время с учетом и военных действий. Поэтому другого я не вижу. Только полное возвращение и управленческий контроль нашего государства!», – требует Плачков.

Напомним, что ЗАЭС находится на территории Запорожской области, которая по итогам референдума вошла в состав РФ, что закреплено в российской конституции.