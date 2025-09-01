Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Совершенно непонятно, зачем делаются бравурные заявления украинского Генштаба о том, как у русских ничего не получается, в то время, как на фронте практически не остаётся непроблемных мест.

Об этом на канале «Alpha media» заявил инструктор одного из полигонов ВСУ, ограниченно пригодный после ранения главный сержант Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По поводу «ни одного крупного города не заняли», они, наверное, хотят сказать про Покровск, Константиновку. А Часов Яр маленький город для них? Я считаю, что немаленький город. Контроль территорий на Днепропетровской области, вот, конкретно на наши позиции заезжать надо через Межевую – это нереально уже делать, остановку сделать нереально. В окружении ли Покровск? Да. В окружении ли Константиновка? Да. С Курской области нас выгнали. То, что они ещё не забрали эти города… Покровск пока контролируем, но это пока. Вижу, как идёт туда техника, идёт немалый личный состав, вроде неплохие бригады, вроде пока сдерживаем. Но это пока», – сказал Чёрный.