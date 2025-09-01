«Осенью будет еще хуже»: Экс-советник Кучмы призвал население бежать с Украины

Украинское ПВО не может отражать российские удары, инфраструктура городов к зиме будет разрушена, предстоит новый отток населения с Украины.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник президента Леонида Кучмы экономист Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Огромные разрушения энергетической структуры… Украина не имеет средств для того, чтобы себя защищать. Самое мерзкое, что нет достаточной возможности, чтобы сбивать даже эти беспилотники, их всё больше попадает в эти объекты, и города выводятся из строя…

Чётко линия проводится к тому, чтобы города были обездвижены, полностью уничтожены, как народно-хозяйственные системы. Что будет результатом? Это выезд людей, в другие какие-то регионы, страны, локации, это не имеет значения, потому что нынешняя власть не в состоянии обеспечить условия для проживания, хоть с минимальным уровнем безопасности граждан Украины…

Люди будут уезжать. Это будет объективная реальность. Эти удары еще больше побуждают людей к тому, что нужно выезжать, потому что осень начинается, осенью будут плохие погодные условия для жизни и, естественно, все ухудшится, ничего хорошего нет в ближайшее время, поэтому смысла сидеть в Украине нет», – заявил Соскин.