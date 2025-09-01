«Осенью будет еще хуже»: Экс-советник Кучмы призвал население бежать с Украины

Анатолий Лапин.  
01.09.2025 13:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 905
 
Дзен


Украинское ПВО не может отражать российские удары, инфраструктура городов к зиме будет разрушена, предстоит новый отток населения с Украины.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник президента Леонида Кучмы экономист Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Огромные разрушения энергетической структуры… Украина не имеет средств для того, чтобы себя защищать. Самое мерзкое, что нет достаточной возможности, чтобы сбивать даже эти беспилотники, их всё больше попадает в эти объекты, и города выводятся из строя

Чётко линия проводится к тому, чтобы города были обездвижены, полностью уничтожены, как народно-хозяйственные системы. Что будет результатом? Это выезд людей, в другие какие-то регионы, страны, локации, это не имеет значения, потому что нынешняя власть не в состоянии обеспечить условия для проживания, хоть с минимальным уровнем безопасности граждан Украины…

Люди будут уезжать. Это будет объективная реальность. Эти удары еще больше побуждают людей к тому, что нужно выезжать, потому что осень начинается, осенью будут плохие погодные условия для жизни и, естественно, все ухудшится, ничего хорошего нет в ближайшее время, поэтому смысла сидеть в Украине нет», – заявил Соскин.

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить