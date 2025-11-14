Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимир Зеленский врет, когда говорит, что не имеет отношения к коррупционерам из своего ближнего круга, например, к своему другу и бизнес-партнеру по студии «Квартал 95» Тимуру Миндичу .

Об этом пишет ориентированное на глобалистов киевское издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Возможно, сбежав в Израиль, Тимур Миндич совершил большую ошибку. Вряд ли его выдадут украинскому правосудию. Но вот выковырять его из Израиля в Штаты ФБР может так же легко, как вынуть кусочек мяса из зубов после обеда. Не будем забывать, что ФБР, к которому не так давно присоединилась американская прокуратура, ведет сбор данных о схемах и объемах вывода денег из Украины управленческой верхушкой нашей страны. Люди, видевшие аналитические материалы по схемам и крипте, поседели за время ознакомления с накопленным. Речь о десятках миллиардов долларов», – пишет «ЗН».

При этом отмечается, что «Миндич — не единственный офицер этой коррумпированной армии».

«Но он владелец площадки, на которой проходили встречи, обсуждения и принимались решения. И получить такого «языка», развязав его в два счета, — большой успех не только для американского следствия, но и для американского руководства, которому может пригодиться столь эффективный рычаг давления на украинскую власть в переговорах об условиях окончания войны. И на участие Зеленского в президентских выборах», – продолжает издание.

Автор обращает внимание, что после некоторой паузы Зеленский решил откреститься от своей коммуникации с близким другом Тимуром Миндичем, заявив, что с начала расследования в энергетике с ним не общался.

«Формально расследование началось 10 ноября. С какого момента Зеленский ведет исчисление оперативной части — никому не известно. Но от источников, заслуживающих доверия, известно, что с момента июньского выезда Миндича из страны (когда он был послан президентом вернуть [замешанного в скандале экс-вице-премьера] Чернышова в Украину) и его октябрьского возвращения, президент трижды разговаривал с Миндичем по телефону. Охлаждая рвение друга вернуться в Украину)», – говорится в статье.

Издание приходит к выводу, что сам Зеленский прекрасно знает, как работает эта система, поскольку он сам ее и создал.