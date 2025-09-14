Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Польша должна фактически включиться в прямую войну с Россией на территории Украины.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участник карательной операции против ЛДНР майор ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что мы могли бы сделать, чтобы защитить воздушное пространство. Например, установить польские радары и дроны-истребители вдоль 560 киломтеров границы Украины с Россией в Сумской области», – сказал майор ВСУ.

По его словам, таким образом будет перекрыт основной коридор захода российских беспилотников.