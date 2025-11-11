«Они готовы к смерти» – в Киеве требуют уничтожить Покровск с оставшимися гражданскими

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВСУ должны как можно дольше удерживать Красноармейск, а после отступления уничтожить город вместе с русскими солдатами и гражданским населением.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа медиа» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда я был в Покровске, то был абсолютно уверен, что лучшее решение – это вывести войска. Сейчас я немножко колеблюсь. Я бы всё-таки попробовал ещё пободаться, сыграть на истощение противника. Это очень важный фактор – пытаться в каждой городской застройке истощить как можно больше русских войск. Это важно для будущего их возможного продвижения и будущей нашей обороны», – рассуждал Прошинский.

При этом он признался в понимании, что ситуация в Красноармейске может кардинально измениться в течение всего нескольких часов, и отход войск станет невозможным.

Но по мнению укро-офицера, ВСУ должны продолжать истощать Россию, а после потери города накрыть его из всей имеющейся артиллерии.