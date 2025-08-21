«Он торпедирует мирный процесс!» – в Киеве требуют свергнуть Зеленского

Вадим Москаленко.  
21.08.2025 19:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 542
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинскому народу пора свергнуть Зеленского и его шайку, которые в корыстных целях саботируют мирный процесс.

Об этом на канале «Alpha media» заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У украинского руководства лицемерная позиция: давайте воевать вечно, пока Путин не сдохнет. А потом получится так, что мы победили, мы дожали, давайте избирайте нас второй раз. Вот такая политическая стратегия нынешней власти украинской. И она категорически не соответствует интересам украинской нации.

Если эти деятели торпедируют мирный процесс, их надо менять. Иначе в этой войне может погибнуть украинская нация и государственность. Как это случилось в 1917 году», – уверен Бекренев.

«С точки зрения интересов людей, которые хотят жить нормальной жизнью, видеть детей своих, а не торчать в окопах, надо бы войну заканчивать на приемлемых условиях.

А эти ребята нахально торпедируют мирный процесс, в абсолютно шкурных интересах. И если они таки его торпедируют, значит нужно остро ставить вопросы об их замене. Потому что это будет в чистом виде измена родине», – заговорил недобитый ВСУшник.

