«Он торпедирует мирный процесс!» – в Киеве требуют свергнуть Зеленского
Украинскому народу пора свергнуть Зеленского и его шайку, которые в корыстных целях саботируют мирный процесс.
Об этом на канале «Alpha media» заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«У украинского руководства лицемерная позиция: давайте воевать вечно, пока Путин не сдохнет. А потом получится так, что мы победили, мы дожали, давайте избирайте нас второй раз. Вот такая политическая стратегия нынешней власти украинской. И она категорически не соответствует интересам украинской нации.
Если эти деятели торпедируют мирный процесс, их надо менять. Иначе в этой войне может погибнуть украинская нация и государственность. Как это случилось в 1917 году», – уверен Бекренев.
«С точки зрения интересов людей, которые хотят жить нормальной жизнью, видеть детей своих, а не торчать в окопах, надо бы войну заканчивать на приемлемых условиях.
А эти ребята нахально торпедируют мирный процесс, в абсолютно шкурных интересах. И если они таки его торпедируют, значит нужно остро ставить вопросы об их замене. Потому что это будет в чистом виде измена родине», – заговорил недобитый ВСУшник.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: