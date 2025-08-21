Украинскому народу пора свергнуть Зеленского и его шайку, которые в корыстных целях саботируют мирный процесс.

Об этом на канале «Alpha media» заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У украинского руководства лицемерная позиция: давайте воевать вечно, пока Путин не сдохнет. А потом получится так, что мы победили, мы дожали, давайте избирайте нас второй раз. Вот такая политическая стратегия нынешней власти украинской. И она категорически не соответствует интересам украинской нации.

Если эти деятели торпедируют мирный процесс, их надо менять. Иначе в этой войне может погибнуть украинская нация и государственность. Как это случилось в 1917 году», – уверен Бекренев.