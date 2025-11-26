Президент США Дональд Трамп должен отказаться от своего мирного «псевдоплана» и принять «помощь» от европейцев.

Об этом бывший верховный главнокомандующий по трансформации НАТО генерал Жан-Поль Паломерос заявил в эфире телеканала France 5, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это псевдоплан. И европейцы пришли на помощь и разработали новый план. И мы можем надеяться, что план, который они предлагают, будет доведен до конца. Потому что он основан на простых принципах – признании усилий Украины по сохранению своего суверенитета и уважение к линии боевых действий.

Мы очень сочувствуем этому плану. Надеюсь, что Марк Рубио купит его, а затем Трамп тоже сможет его купить. Но это остается неизвестным. Неужели симпатии Трампа к русским, которые постоянно всплывают не поверхность, возьмут верх?», – недоумевает старый натовец-русофоб.