Оленя Зеленского загоняют в капкан, где ждёт кассир – укро-эксперт

Вадим Москаленко.  
16.11.2025 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 926
 
Дзен, Запад, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Коррупционные капканы стали ловушкой, которая заставила Зеленского паниковать, сдавать подельников и совершать ошибки.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас команда президента избрала «единственно верную», на их взгляд, тактику – дистанцироваться от всего происходящего, призывать в очередной раз борьбе с коррупцией.

Мы помним, что в 2019 году Владимир Александрович много и красиво говорил о том, как он будет бороться с коррупцией. Призывал звонить в НАБУ.

Но сейчас, судя по всему, тот случай, когда, как говорил незабвенный Валерий Коломойский: «Витя, жизнь как супермаркет – бери все, что хочешь, но впереди касса». Так вот, у Владимира Александровича замаячила впереди касса.

Это еще не конец, но начало конца. И, судя по всему, загонщики гонят Владимира Александровича как оленя в капкан, где будет та самая касса.

И похоже, что пока основная интрига в том, услышим ли мы записи со знакомым хрипловатым голосом. Это будет зависеть от поведения Зеленского», – сказал Золотарев.

«Пока он начал довольно быстро сдавать фигуры из своего окружения. Но вкупе с тем, что перекрыт финансовый краник, то может оказать серьезное деморализующее воздействие на всю вот эту мишуру, которая зародилась вокруг президента.

То есть, круговая порука – это такая вещь, когда она начинает сыпаться, то каскадно. Поэтому впереди нас ждет очень много интересных и интригующих открытий», – добавил он.

