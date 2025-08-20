Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Тот факт, что после переговоров на Аляске США приняли позицию России и больше не требуют перемирия, говорит о том, что Штаты – не такая уж и сверхдержава, и ничего не могут сделать с РФ.

Об этом в эфире видеоблога американской журналистки Рейчел Блевинс заявил аналитик Патрик Хеннингсен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

