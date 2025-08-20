Оказалось, что «Сверхдержава США» ничего не может сделать с Россией, – американский аналитик

Анатолий Лапин.  
20.08.2025 08:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 788
 
Дзен, Политика, Россия, США


Тот факт, что после переговоров на Аляске США приняли позицию России и больше не требуют перемирия, говорит о том, что Штаты – не такая уж и сверхдержава, и ничего не могут сделать с РФ.

Об этом в эфире видеоблога американской журналистки Рейчел Блевинс заявил аналитик Патрик Хеннингсен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это молчаливое признание того, что Россия находится в сильной позиции. У США нет рычагов давления на Россию, у Украины тоже нет, и уж точно нет у европейских лидеров. Это правда. Так что США разговаривают с Россией…

Но Европы там не было, Зеленского там не было и, конечно, они были в отчаянии, поэтому они примчались в Вашингтон.

Но кое-что хорошее все же произошло. Во-первых, мы можем забыть об идее, что будет какое-то безусловное прекращение огня, а потом мы заключим мирное соглашение. Даже сам Трамп, похоже, понял, что нужно политическое урегулирование или переговоры по урегулированию, а не эфемерное прекращение огня, о котором все говорят. Так что это тоже большой сдвиг. И это снова к российской стороне.

Россия задает темп. США подстраиваются под российскую позицию, а не наоборот.

Я имею в виду, что Америка – величайшая сверхдержава в мире, нам каждый день об этом говорят, самая великая страна в истории планеты – так почему же Америка соглашается с позицией России?

Возможно, они не так сильны, как некоторые думают или постоянно говорят, потому что есть определенные реалии, которые они просто не смогут изменить», – заявил Хеннингсен.

