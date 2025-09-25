С первых дней своей независимости Украина была чьим-то сателлитом.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил списанный из ВСУ командир подразделения снайперов Константин «Дед» Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«С 1991 года мы всегда были чьими-то сателлитами. У нас не было никогда реальной независимости. Мы никогда не стремились к независимости. Мы соглашались на подачки под огромные проценты, под сдачу своих производств больших, на кредиты МВФ, которые на нас висели.

Мы были готовы и принимали внешнее управление различных стран, которые заходили в кабмины, наблюдательные советы и так далее. На каком-то этапе мы были под «Рашкой», – рассуждал бывший ВСУшник.