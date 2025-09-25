Офицер ВСУ: Мы всегда только ищем, кому продаться

Игорь Шкапа.  
25.09.2025 20:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 275
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


С первых дней своей независимости Украина была чьим-то сателлитом.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил списанный из ВСУ командир подразделения снайперов Константин «Дед» Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С первых дней своей независимости Украина была чьим-то сателлитом. Об этом в беседе с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«С 1991 года мы всегда были чьими-то сателлитами. У нас не было никогда реальной независимости. Мы никогда не стремились к независимости. Мы соглашались на подачки под огромные проценты, под сдачу своих производств больших, на кредиты МВФ, которые на нас висели.

Мы были готовы и принимали внешнее управление различных стран, которые заходили в кабмины, наблюдательные советы и так далее. На каком-то этапе мы были под «Рашкой», – рассуждал бывший ВСУшник.

Он считает, что само общество ничего не делало для того, чтобы сделать Украину процветающей.

«Когда мы реально голосовали на выборах за сильную, независимую Украину? Или мы всегда голосовали за прозападных, пророссийских, проамериканских, пробритишей, пронемецких, профранцузских и так далее. И мы всегда выбирали, под кого мы ляжем с успехом. И, естественно, такая политика всех тех, кого мы выбирали, то есть двойная ответственность – привела в итоге к тому, что мы имеем в данный момент, – заключил укро-боевик.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить