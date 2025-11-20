Офицер укро-нацист шокирован масштабами дезертирства из армии

На Украине резко возросло число дезертиров, причем из армии уже бегут даже не доезжая до зоны боевых действий.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» завил подполковник сформированного из неонацистов «Азова» (запрещен в РФ) 3-го корпуса ВСУ Максим Жорин.

«Если раньше, например, большинство уходило в СОЧ с поля боя, то на сегодняшний день, не знаю, может, процентов 40 уже на этапе учебного центра просто уходят в СОЧ. А потом те, кто там прошли, пережили учебный центр и попали в свои подразделения. Какая-то часть из них вообще не может исполнять обязанности», – сказал неонацист.

Он говорит, что ему неприятно смотреть на то, как проходит мобилизация, которая остается не совсем справедливой «в плане классовости».

«Как будто есть выборочные какие-то ниши – мы вот этих людей берем, а эти почему-то никогда не попадают в армию. И ты, когда видишь этих людей, понимаешь, что эта классовость все равно до сих пор существует», – приходит к марксистскому выводу нацист Жорин.

