Одними «Томагавками» войну не закончим. Давайте деньги на ОПК – депутат Рады

Анатолий Лапин.  
17.10.2025 15:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 105
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Украина не сможет переломить ситуацию на поле боя одними лишь ракетами «Томагавк».

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил депутат Верховной рады, секретарь оборонного комитета Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет переломить ситуацию на поле боя одними лишь ракетами «Томагавк». Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вы говорили о «Томагавках», это нанесение ударов вглубь противника, это разведка, которую предоставляют нам партнеры, – это те же самые «Томагавки». Но не «Томагавками» едиными. Противник по нам бьет не только «Калибрами». Это должны быть еще «Атакамсы», как минимум 300-километровые, это что касается баллистических ракет.

Первое – это линия фронта. Второе – удары вглубь противника. Третье – это обязательно наш оборонно-промышленный комплекс. Они должны делать совместные компании, должны нам помогать поднимать, начиная от взрывчатки, заканчивая снарядами, переносить все на нашу территорию.

И четвертое – это дипломатия, которая не менее важна, возможно, и больше. Это поддержка не просто заявлениями, как это сейчас делают, а поддержка на всех уровнях… Эти четыре компонента, когда будут работать, тогда мы сможем сказать, что что-то делает Европа против России. А одни «Томагавки» – это важно, но мы войну этим не закончим», – заявил Костенко.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить