Президенту РФ Владимиру Путину придется согласиться на ввод на Украину войск «коалиции желающих», если он хочет получить уступки от Запада.

Об этом бывший замминистра обороны при администрации Барака Обамы, старший советник Атлантического совета (признан в России нежелательной организацией) Джеймс Таунсенд заявил в интервью PBS News, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если он захочет получить больше территорий Украины или какие-нибудь другие уступки от Украины или Запада, то он согласится. Возможно, это будет какая-то другая версия гарантий безопасности. Но если он действительно захочет чего-нибудь, то цена, которую ему придется заплатить, это присутствие этой военной силы», – рассуждал Таунсенд.

Он лицемерно сообщил, что войска «коалиции желающих» будут вооружены «не наступательным оружием», под которым он подразумевает ПВО и противотанковое оружие. Это, по мнению Таунсенда, поможет натовским боевикам сдержать Россию. Если они не справятся, члены коалиции должны быть готовы прислать подкрепление.