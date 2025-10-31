Об Украине забудут быстрее, чем о Газе – американский эксперт

Как только боевые действия на Украине остановятся, будут остановлены, про нее забудут еще быстрее, чем про Газу, а в Россию вернутся западные компании.

Об этом в эфире видеоблога Neutrality Studies заявил американский политолог Николай Петро, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Петро, без ударов по России, которые можно показать на картинке, Украина обречена.