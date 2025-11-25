Войска НАТО должны быть развернуты на территории Украины под предлогом, что иначе никак нельзя гарантировать безопасность самостийной державе.

Об этом в интервью журналисту Пирсу Моргану заявил американский генерал, экс-командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нельзя вводить какие-либо ограничения и говорить, что там не могут находиться силы НАТО. Конечно, силы НАТО должны там находиться. Потому что в противном случае, как вы могли бы обеспечить гарантию безопасности?

Вы говорите, что русские собираются разместить большое количество войск. В какой-то момент они скажут: «Смотрите-ка, Украина открыла по нам огонь из винтовки»…

Россия начнет вводить свои войска. А НАТО или члены Альянса, которые входят в коалицию желающих, скажут: «Похоже, нам следует что-то предпринять, но у нас поблизости нет никаких сил.Нам потребуется 90 дней, чтобы мобилизовать силы». Ну что же, я думаю на этом все», – Кларк обрисовал предлог для НАТОвской оккупации Украины.