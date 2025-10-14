Нужно учиться у русских обходить ПВО, иначе толку от «Фламинго» никакого – Гайдай

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Резкое повышение результативности дроново-ракетных атак России по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины свидетельствует об огромном накопленном за время СВО опыте комбинированных ударов и обхода ПВО.

Об этом на канале «Alpha media» заявил известный антироссийскими высказываниями киевский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если ты планируешь полёт ракеты, где ПВО хорошо защищено, её с высокой вероятностью сбивают – это огромный объект, который легко сбивать, это почти самолёт. Самолёт всегда легко сбивается, потому что он большой, его легко засекает радар и по нему легко попадать. А планировать полёт надо очень умно – обходя зоны, прикрывая другими дронами, отвлекать ПВО и т.д., это целое искусство», – рассуждал он.