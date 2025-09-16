Нужно 120 самолетов, чтобы прикрыть Западную Украину, – генерал НАТО

Для того, чтобы прикрыть западные области Украины от российских ракет, нужна «авиационная коалиция» со 120 самолетами.

Об этом в эфире TCI заявил генерал французского Иностранного легиона в отставке, бывший замначальника штаба объединенных сил НАТО в Европе Мишель Яковлев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Яковлев считает, что план «Skyshield», который подразумевает работу натовской авиации на удалении более 200 километров от линии фронта (чтобы не попасть в зону действия истребителей и ПВО РФ) поможет разгрузить украинскую ПВО, но не спасет ее от дроновых ударов.

«Это призыв к добровольцам. Мы смеем надеяться, что такие крупные воздушные державы, как Франция, Великобритания, ну, может быть, Германия, в последнее время я сомневаюсь в Италии… «Skyshield» изначально делает расчет, что в целом потребуется 120 самолетов. Это не значит, что ежедневно летать на 120 самолетах, это значит, что 120 самолетов генерируют предполагаемое количество миссий. Это будет использовать структуры НАТО, потому что мы вносим свой вклад в очень эффективную интегрированную систему обороны, которую в данном случае мы будем своего рода расширять, даже не используя американцев в этой системе. Мы все равно хотели бы им воспользоваться, независимо от того, нравится это американцам или нет, в обход политического канала НАТО, поскольку мы уже знаем, что встречаются как минимум две страны, и я даже не говорю о Соединенных Штатах [которые могут быть против]», – заявил Яковлев.

Натовский генерал при этом признает, что западные истребители не станут панацеей для Украины: