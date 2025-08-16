Новый ультиматум США – сроки сдвинулись на Рождество

США дают срок на завершение боевых действий на Украине до католического Рождества, в противном случае против России и ее союзников будут введены жесточайшие санкции, заявил Fox News американский сенатор-русофоб Линдси Грэм (в списке террористов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп сказал, что Путин хочет встретиться с Зеленским, что он согласен на трёхстороннюю встречу. Это самый большой прорыв за этот вечер, я никогда раньше такого не слышал. Если эта встреча состоится, то я думаю, что война закончится до Рождества. А если не состоится, то Трампу придётся применить серьёзные меры против Путина и тех, кто покупает его нефть и газ», – сказал Грэм.

На украинском ТВ перспективы комментируют пессимистично.

«Там нечего ждать. Мы получим то же, что было и до этого. Никакой трёхсторонней встречи не будет. Да, в понедельник в Вашингтон полетит Зеленский. На него окажут очень серьёзное давление, чтобы он согласился на территориальные уступки. А он этого сделать не может, потому что не влияет на изменения конституции», – сказал в эфире телеканала «24» экономист Олег Пендзин.

Киев не устраивают и сообщения в СМИ о якобы готовности предоставить Украине «гарантии, аналогичные пятой статье НАТО», заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский.

«Это о том, что в случае нападения на страну Альянса, остальные страны обязаны оказать ей помощь. Военную, политическую, экономическую и тд. Но каждая страна сама решает, какую именно. Это ни о чем, Будапештский Меморандум 2», – возмущен подельник Зеленского.

