В среду Палата представителей США утвердила новый законопроект об оборонной политике на нехилые $892,6 млрд. Под предлогом «повышения боеготовности армии» документ закрепляет рост зарплат американским военным и новые заказы для ВПК, но параллельно вносит новые важные идеологические поправки, напрямую связанные с предвыборными обещаниями Трампа.

Республиканцы использовали закон в качестве рычага для перевода военной машины США на новые социальные рельсы:

Запрет «гендерно-подтверждающего лечения» для военнослужащих. Имеется в виду отмена идиотских запросов «пробуждающихся» военнослужащих, пожелавших пройти транс-переход и гормональную терапию за счет Пентагона. Поправки также устанавливают однозначный запрет на доступ Y-хромосомным дегенератам к женским туалетам;

Отказ от защиты доступа к абортам. Теперь «залетные» дамочки на военной службе у Дяди Сэма будут вынуждены оплачивать аборты исключительно из собственного кармана;

Сворачивание программ «разнообразия, равенства и инклюзивности», что означает ликвидацию пропаганды ЛГБТ (признаны в РФ экстремистами) среди военных, запрет на участие действующих военнослужащих в «парадах гордости» и других «акциях пробуждения», а также закрепление запрета на военную службу сексуальных извращенцев;

Ослабление климатических ограничений. Отныне американские танки, бронемашины и самолеты могут безнаказанно портить воздух вредными выхлопами и увеличивать глобальное потепление, полностью игнорируя мнение Греты Тунберг с соратниками.

Увеличение потока списанного военного оружия в рамках программы по продаже гражданского огнестрела. Пишут, что желание Пентагона немножечко поднять бабла на оружейной уценёнке оттолкнуло даже тех демократов (аболиционистов, главным образом), которые изначально поддерживали законопроект.

Украина оказалась на дне обновленной повестки: вместо прежних $500 млн, конгрессмены согласились раскошелиться максимум на $400 млн на подачки Зеленскому (признан гнидой в РФ и большинстве других государств), причем под жёстким парламентским контролем. К сожалению, палата отвергла здравое предложение Марджори Тейлор Грин полностью перекрыть денежный кран укрохунте, но ясно одно — Вашингтон всё меньше желает кормить коррумпированный и зажравшийся киевский режим. Голосование было жестким: 231 голос за и 196 – против.

Следует отметить, что программа USAI, по которой продолжится помощь ВСУ, имеет важный нюанс. На выделенные деньги оружие производится американскими фабриками и остается на территории США. Киеву же оно передается только по решению министра войны Хегсета. В случае отсутствия разрешения оно просто останется в распоряжении армии США.

Учитывая отсутствие симпатий у Хегсета к камарилье с Банковой во главе с Зеленским (гнидой), американское оружие камарилья увидит исключительно за счет умалишенных европейцев, согласившихся стоять за ним в длинной очереди и платить втридорога.

Тем самым, США демонстрируют приоритеты: сотни и сотни миллиардов на поддержание собственной военной машины и проведение идеологических реформ по нормализации обстановки внутри страны, а для Украины — пакетик сухариков и корзинку бобов на фоне исчезающего интереса и раздражения налогоплательщиков.