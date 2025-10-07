Ночью половина российских дронов прошла украинскую ПВО. Поражены энергообъекты и депо
Эффективность противовоздушной обороны ВСУ продолжает падать.
Это подтверждает сегодняшняя российская воздушная атака по подконтрольной киевскому режиму территории, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Успех российского налета официально подтвердила Украина.
Так, по данным командования Воздушных сил ВСУ, ночью по Украине было выпущено две ракеты «Искандер» и 152 ударных дрона.
«По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание двух ракет и 52 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях», – сообщают ВС ВСУ.
ТО есть украинская сторона признала, что не смогла подавить почти половину российских беспилотников.
Снова основными целями удара стала железнодорожная и энергетическая инфраструктура противника.
«В Полтаве поражены локомотивное депо, станция энергоснабжения, тяговые подстанции. Повреждены административные и складские помещения, подвижной состав», – информирует вице-премьер Алексей Кулеба.
По его словам, поврежден энергетический объект — часть Полтавы осталась без света. Обесточивание, которому предшествовала серия взрывов, произошло и в ряде районов Сум. Укрэнерго признает повреждение энергообъекта.
Мощному удару подвергся Харьков: гауляйтер Игорь Терехов информирует, что город атаковали 25 дронов, указывая, что в ряде локаций начались пожаров.
По данным мониторинговых каналов, уничтожена подстанция 110/6 кВ «Южкабель» ПАО «Завод Южкабель».
Напомним, что Россия возобновила удары по энергоинфраструктуре Украины после того, как бандеровцы поразили ряд российских НПЗ. Теперь диктатор Владимир Зеленский начал заявлять о необходимости добиваться воздушного перемирия, причем ранее от соответствующего предложения Москвы он отказывался.
Не часто ранее Россия била и по железнодорожной инфраструктуре. Но после ряда диверсий и украинских ударов по объектам РЖД, а также призывов киевских спикеров парализовать российскую железнодорожную логистику, ВС РФ начали активно и главное – системно – отрабатывать по украинской жд.
Остановить работу железной дороги на длительно время практически нереально, но следует заметить, что Россия стала методично выбивать локомотивы.
И вот именно это более всего способно повлиять на снижение интенсивности перевозок, в том числе военных грузов, по украинской железной дороге, которая при повреждениях достаточно быстро восстанавливается ремонтными бригадами.
