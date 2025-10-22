«Никто не хочет присматривать»: украинские инвалиды брошены на произвол судьбы

Вадим Москаленко.  
22.10.2025 21:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 264
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Из-за нагрузки и мизерной зарплаты Украина теряет работников социальной сферы услуг, которые присматривали за инвалидами и больными.

Об этом на заседании Верховной рады заявила депутат Ирина Борзова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за нагрузки и мизерной зарплаты Украина теряет работников социальной сферы услуг, которые присматривали за...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Важно, чтобы общество и государство ценили работу тех, кто держит сегодня на плечах заботу, человечность и милосердие, ведь именно социальные работники помогают ветеранам, семьям погибших, беженцам.

Сфера социальных услуг сегодня постоянно расширяется. Это те, кто работает там, куда большинство даже не заходит: в гериатрических пансионатах, интернатах, центрах милосердия и приютах. Они ухаживают за пожилыми, больными», – сказала она.

«Но, к сожалению, уровень оплаты труда в социальной сфере унизительно низкий. Особенно сложная ситуация у работников интернатных учреждений. Большинство социальных работников получат сегодня на руки 6400 гривен в месяц без премий. И это за тяжелую, эмоционально изнурительную и общественно важную работу.

И именно из-за чрезмерной нагрузки и мизерной зарплаты специалисты сегодня вынуждены увольняться с работы и идти работать кассирами, потому что там выше оплата. Мы теряем людей, которые делают добро каждый день», – возмущалась депутат.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить