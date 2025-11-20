«Ни одной минуты не верили в границы 2022 года» – офицер ВСУ

Вадим Москаленко.  
20.11.2025 21:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 308
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


На фронте понимали, что слова о границах 2022, а тем более 1991 года – это лишь пропаганда для украинского населения.

Об этом на канале «Alpha media» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«С первого дня, когда мы херачились, и после того же Северодонецка и Лисичанска, всей той территории Луганской области, когда Бахмут был ещё глубоким тылом, и там были запасные базы наши. Мы, лично я и мои побратимы, не верили ни в какие границы 1991 года.

Мы не верили, в принципе, и в границы 2022 года. Даже после освобождения Херсона, даже после освобождения Харьковской области, Сумской области и т.д. Это всё было хорошо, но мы не верили в это», – рассказал «Дед».

«Мы понимали, находясь там каждый день, а многие пацаны находятся там до сих пор, что это (про границы) надо говорить. Потому что надо что-то говорить, надо чем-то воодушевлять население», – объяснил Прошинский.

